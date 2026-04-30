ボクシングのダブル世界戦（５月２日・東京ドーム）の記者会見が３０日、東京都内のホテルで行われ、４選手が抱負を語った。メインの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む統一王者の井上尚弥（大橋）は「やれることはすべてやってきた。今は落ち着いていて、２日後の試合をゆっくり待つ状態」とし、「人生をかけてここまでやってきた。戦う姿をしっかり目にやきつけてほしい」と語った。元世界バンタム級２団体統