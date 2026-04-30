［政治の現場］高市政権半年――高市首相はどんなリーダーか。約束を守る、言ったことはやる人で、物事を進めていくパワーがある。２０２６年度予算は首相が目指した年度内成立こそ逃したが、少しはみ出しただけで成立させた。首相の熱量がなければ無理だっただろう。日本維新の会に対する首相の態度は衆院選の前後でみじんも変わっていない。非常にしんどい時に一緒になってくれたということを忘れていない。自民がぐっと増え