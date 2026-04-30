俳優の梅沢富美男が３０日、Ｘを更新。補聴器を新調したことを報告し「もっと補聴器ユーザーが増えるといいなと思います」との願いをつづった。梅沢は都内で新しい補聴器を作ったことを報告。赤と青の補聴器の写真もアップし「僕は７０才を過ぎて補聴器ユーザーになりました」と告白した。「補聴器を隠す方多いのですが、目が悪かったら眼鏡をするのと一緒だと思うんですよ」との考えも示し「認知症防止にもなりますし、もっ