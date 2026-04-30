フリーアナウンサーの西達彦（50）が29日夜、Xを更新。格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」の実況を終え、思いをつづった。同イベントのメインは武尊（34＝team VASILEUS）の引退試合。1度KO負けしている宿敵ロッタン・ジットムアンノン（28＝タイ）に5回KO勝ち。有終のバック宙で現役生活を締めくくった。西はU−NEXTの生配信で、この試合の実況を担当。4度のダウンが飛び出る壮絶な試合を時には熱く、時には冷静に伝えた。武尊が勝