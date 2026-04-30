イラン情勢の影響を受け、長期金利の指標となる10年物国債の利回りがおよそ27年3カ月ぶりに節目の2.5%を超えました。【映像】長期金利2.5％超 27年3カ月ぶり債券市場では長期金利の代表的な指標である新規発行10年物国債の利回りが一時2.52%まで上昇しました。およそ27年3カ月ぶりの水準です。原油市場で国際取引の指標となるWTI先物価格が一時、1バレル=109ドル台まで再び上昇したことを受け、インフレへの懸念が進んだもの