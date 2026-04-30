SixTONES京本大我（31）が、29日放送のTBS系特番「6SixTONES」に出演。今年買った高いものを明かした。スペシャルゲストに嵐の二宮和也（42）を迎え、SixTONESの7人でロケを行った。番組では東京・麻布台ヒルズで絶品ラーメンを食べるため「今年買った高いもの」の金額順に並ぶゲームに挑戦した。京本は買ったものについて「好きな写真家の作品です。まだ届いてない」と明かし、自身が一番高いと予想した。二宮は「アートは高いぞ