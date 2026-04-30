4月29日（現地時間28日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターでポートランド・トレイルブレイザーズを114－95で下し、「NBAプレーオフ2026」のファーストラウンドを4勝1敗で突破した。 7年ぶりにプレーオフへ出場中のスパーズにとって、1回戦を突破したのは2017年以来初。ウェスタン・カンファレンス第2シー