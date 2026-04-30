4月30日、越谷アルファーズは、稲田貫大がユース育成特別枠選手としての活動を終了したことを発表した。今後はU18に戻り、引き続き活動する。 埼玉県春日部市出身で高校2年生の稲田は、175センチ70キロのポイントガード。粕壁ミニバスケットボール少年団から越谷U15に入団し、高校進学後もU18でプレーしてきた。 鋭いドライブを武器とした得点力に加え、ハンドリングと広い視野を生か