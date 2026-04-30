4月30日（現地時間29日）にモートゲージ・マッチャップ・センターでWNBAのプレシーズンゲームが行われ、アメリカでのトレーニングキャンプに臨む女子日本代表（FIBAランキング10位）がフェニックス・マーキュリーと対戦した。 日本は27日（同26日）のラスベガス・エーシズ戦を体調不良で欠場した田中こころ（ENEOSサンフラワーズ）が復帰。山本麻衣（トヨタ