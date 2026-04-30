ジャパンインベストメントアドバイザーが後場急上昇しプラスに転じている。午前１１時３０分ごろに発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高１３７億５５００万円（前年同期比２４．８％増）、営業利益９２億７０００万円（同３２．９％増）、純利益６１億６７００万円（同５３．０％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。主力のオペレーティング・リース事業で商品出資金販売及び