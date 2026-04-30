ヘッドウォータースがしっかり。２８日の取引終了後に、第一ライフグループ傘下の第一生命保険の新たなＡＩ－ＯＣＲシステムの設計・開発を担当したと発表しており、好材料視されている。第一生命では２４日に新システムを稼働させており、生成ＡＩ技術の活用により、免許証などの本人確認書類における帳票認識及び文字認識の精度が従来比で約２割向上したほか、クラウド化により処理量に応じた柔軟かつ