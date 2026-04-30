３０日に実施された２年債入札（第４８４回、クーポン１．４％）は、最低落札価格が９９円９８銭０厘（利回り１．４１０％）、平均落札価格が９９円９８銭５厘（同１．４０７％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は５厘で、前回（３月３１日）の１銭２厘から縮小。応札倍率は５．２４倍となり、前回の３．５４倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS