午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２８１、値下がり銘柄数は１２５５、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に金属製品、食料、石油・石炭、空運。値下がりで目立つのは陸運、建設、銀行など。 出所：MINKABU PRESS