go!go!vanillasが、新たなツアー『go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」』を10月より開催する。 （関連：藤井 風、Official髭男dism、ONE OK ROCK、YOASOBI、go!go!vanillas……アジアに轟かすJ-POPの波） 本ツアーは、全国10会場20公演に及ぶツアーで、各会場2デイズ公演となる。1日はgo!go!vanillasによるワンマンライブ、もう1日はゲストを呼んでの対バンライブを予定。