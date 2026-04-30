E&Iクリエイション株式会社は、35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する小型軽量な交換レンズ「SG-image AF 35mm F2.2」を4月30日（木）に発売した。希望小売価格は税込3万8,000円。 質量約157gと軽量なAF対応の広角単焦点レンズ。ソニーE、ニコンZ、Lマウントを用意する。 レンズ構成は5群7枚。高屈折率レンズ4枚と非球面レンズ1枚を採用することで、諸収差を抑えつつコンパクトなサイズ感と描