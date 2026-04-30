韓国で外国人労働者をフォークリフトに縛り付けて嘲笑する映像が公開され、大統領などから批判を受けたレンガ工場の従業員側が、被害者との円満な示談などを理由に裁判所の善処を求めた。【画像】外国人労働者をフォークリフトに縛り付け、爆笑する韓国人4月29日、法曹界によると、検察は光州（クァンジュ）地裁・刑事4単独（ソ・ジヘ判事）の審理で開かれたチョン氏（54）の特殊逮捕および労働基準法違反などの容疑の初公判兼論告