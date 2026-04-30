【写真＆動画】Snow Man新曲リリース記念の初出しショット／コメント／ジャケ写 Snow Manが4月29日に13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」をリリース。FAMILY CLUB web公式Xでメンバー8人ショットが公開され、グループ公式Xではコメント動画が公開された。 ■ジャケ写と同じオールブラックコーデで登場 FAMILY CLUB web公式Xで公開されたメンバー8人ショット