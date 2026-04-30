【写真＆動画】BE:FIRSTソウタ＆マナト＆ジュノン＆レオの“生FIRST”ビジュアル／ジョッキをかかげた笑顔ショット／マナトのバースデー投稿 サントリー生ビールの公式Xが更新され、BE:FIRSTのSOTA（ソウタ）、MANATO（マナト）、JUNON（ジュノン）、LEO（レオ）が登場する新プロジェクトが発表された。 ■BE:FIRST、青コーデで爽やかに“#生FIRST”始動 投稿では「We are #生FIRST」と掲げ、