タカキタ [東証Ｓ] が4月30日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比5.8％減の3.7億円になったが、27年3月期は前期比0.5％増の3.7億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比7.2倍の1.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.5％→7.1％に急改善した。 株探ニュース