沖縄電力 [東証Ｐ] が4月30日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比44.2％増の81.6億円に拡大した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は64.8億円の赤字(前年同期は59億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-10.0％→-14.6％に大幅悪化した。 株探ニュース