伊藤忠エネクス [東証Ｐ] が4月30日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比6.1％減の160億円になったが、27年3月期は前期比2.8％増の165億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を62円→66円(前の期は62円)に増額し、今期も前期比2円増の68円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比55.8％増の49.3億円に拡大し、