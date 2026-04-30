アイナボホールディングス [東証Ｓ] が4月30日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比9.3％増の19.3億円に伸び、通期計画の26億円に対する進捗率は74.4％となり、5年平均の72.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比38.4％減の6.6億円に落ち込む計算にな