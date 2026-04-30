兵機海運 [東証Ｓ] が4月30日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比19.3％減の4億9900万円になったが、27年3月期は前期比8.2％増の5億4000万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は6300万円の黒字(前年同期は8100万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.2％→2.1％に大幅改善した。 株探ニュース