信和 [東証Ｓ] が4月30日後場(13:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の12.4億円→17億円(前の期は9.7億円)に36.5％上方修正し、増益率が27.8％増→74.5％増に拡大し、9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の3.6億円→8.2億円(前年同期は4.4億円)に2.2倍増額し