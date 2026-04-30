信和 [東証Ｓ] が4月30日後場(13:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の12.4億円→17億円(前の期は9.7億円)に36.5％上方修正し、増益率が27.8％増→74.5％増に拡大し、9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の3.6億円→8.2億円(前年同期は4.4億円)に2.2倍増額し
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 温泉旅館 1000万円集めるも破産
- 2. 「だんごさん」当選無効 提訴へ
- 3. 神田愛花が夫・日村の休養に言及
- 4. 福生市 立てこもり男を公開手配
- 5. 大野智 元女優と再会し密会か
- 6. バレエ講師の指切断 男の動機
- 7. 福生立てこもり 逃走男の評判は
- 8. 「嵐」と間違われ大ブーイング
- 9. 貯金1000万円達成者の感想に反響
- 10. 秋篠宮ご夫妻は米報道に蒼白か
- 1. 温泉旅館 1000万円集めるも破産
- 2. 「だんごさん」当選無効 提訴へ
- 3. 福生市 立てこもり男を公開手配
- 4. バレエ講師の指切断 男の動機
- 5. 福生立てこもり 逃走男の評判は
- 6. 海峡通過は「日本との友情の証」
- 7. タケノコ掘りで女児不明 21年目
- 8. 口つけた飲み物を…愛子さま波紋
- 9. 浜田雅功に「異変」特別な意味?
- 10. 管理費が4.25倍に…オーナー絶望
- 1. 一人で暮らす60代女性のリアル
- 2. 実は…新幹線3列の真ん中が良い
- 3. 「なぜつけ回す?」に呆れた答え
- 4. 14日間欠勤「強行突破」の代償は
- 5. 障害ある5歳児に…不気味な職員
- 6. 区長に反論し中華料理店が大炎上
- 7. 真面目な先生も…17年間児童盗撮
- 8. 触らないで 妻が夫を拒む原因
- 9. 絶望の母を引き留めた後ろの光景
- 10. スマホあるから固定電話は解約？
- 1. 「結婚15周年を祝って」家族写真
- 2. 中 日本の核兵器取得阻止すべき
- 3. 制御不能のロボット ダンス中に
- 4. 「ジュースおじさん」遺体で発見
- 5. 「日本が再軍備」と批判 ロシア
- 6. 北朝鮮のJKが「骨と皮だけ」末路
- 7. プーチン氏&トランプ氏 停戦へ
- 8. 飢えた北朝鮮一家「最後の晩餐」
- 9. プーチン氏「再開は深刻な結果」
- 10. 海峡日本通過は「友情の証」?
- 1. 逆走LUUP 青切符制度の対象外?
- 2. かつや 店内ガラガラで客離れか
- 3. 「3代続けば財産なくなる」課題
- 4. エヴァで誘客 経済効果11億円超
- 5. 平均年収では東京都心5区住めず?
- 6. 開業10年で80店舗→1店舗 廃墟に
- 7. 「出光丸」イランの許可を取得
- 8. 中東情勢緊迫 夏の電気代高騰か
- 9. 法律違反?点検で「衝撃の費用」
- 10. Wi-Fiルーターは夜切ると節約?
- 1. AnkerがAmazonで最大45%OFFに
- 2. 新SIMフリースマホの買い方
- 3. ChatGPTで古いスマホが命を持つ?
- 4. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 5. 米Microsoft 新版PowerToys提供
- 6. 新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
- 7. Googleフォトで着た服を記録
- 8. AIのボイスレコーダー機能特徴
- 9. ラレイナ・ソンとリウ・ユーニン共演の中国ドラマ『折腰』のDVDリリース前に日本版予告編が公開
- 10. ファーウェイ「Band 11 Pro」レビュー - GPS搭載、ラン機能に強い高コスパのスマートウォッチ
- 11. MacBook Neoの“弱点”とは？ 負荷テストでMacBook Airとの性能差を比べてみた結果
- 12. アシックス靴がAmazonでセールに
- 13. 無料で個人のタスク管理・大規模なプロジェクト管理・詳細なメモの整理まで効率的に作業を分類・追跡できる「Tududi」、セルフホスト可能でオープンソース
- 14. 「REDMI Pad 2 9.7」クイックフォトレビュー
- 15. AIアシスタントとClaudeを連携
- 16. 【4/30から】PC周辺機器やガジェットがAmazonセールでプライスダウン
- 17. マンガローガー又吉直樹、熱演。夏木マリ、古田新太らも駆けつけ豪華に！「マンガローグ：火の鳥」開幕
- 18. JavaScriptの日付の概念を変革するTemporalオブジェクト誕生までの9年間の道のり
- 19. 【すぐに使える活用事例20例】GPT Image 2(ChatGPT Image 2.0)完全攻略！画像生成・画像編集・日本語漫画・アプリ・絵コンテで動画作成まで徹底解説！
- 20. 1つの雇用を生み出すために7700万ドルの補助金。データセンターがアメリカで嫌われる理由
- 1. 村上に妨害「骨折していたかも」
- 2. 【日本ハム】新庄監督「ちょっとうまい中学生でも捕れてた」二塁・カストロのまさかの落球に嘆き…セパ断トツ２６失策で最下位転落
- 3. 大谷にウルトラセブンの歌 幻に
- 4. 弱小球団に「ムラカミ効果」
- 5. 2時間切りマラソン選手 食事判明
- 6. 同僚も感服 村上宗隆の選球眼
- 7. 角界のホープ、路上バックハグ
- 8. 真美子さん 大谷の登場曲選んだ
- 9. TWICEのライブ演出で試合が中断
- 10. 園田6R 8頭立てで着順と馬番が逆
- 1. 神田愛花が夫・日村の休養に言及
- 2. 大野智 元女優と再会し密会か
- 3. 「嵐」と間違われ大ブーイング
- 4. 秋篠宮ご夫妻は米報道に蒼白か
- 5. 永瀬廉を巡る論争 Diorに飛び火
- 6. 元乃木坂の結婚相手は…驚きの声
- 7. 家族4人死亡 残された夫のその後
- 8. やっちゃったよ 玉川徹氏が抗議
- 9. がーどまん「YouTube引退」発表
- 10. 反町主演「GTO」28年ぶり復活へ
- 1. 父がサッカー選手の2世タレント
- 2. ニキビ診断も…指定難病が判明
- 3. 「ちょいエロな言い方しないで」
- 4. 更年期女性「お風呂も入れない」
- 5. 100回? ヒコロヒー目を丸くした
- 6. 絶望の母を引き留めた後ろの光景
- 7. 人に愛されてない時のサイン6選
- 8. 夜マック限定 新商品を限定販売
- 9. 忙しい日に 業スーの冷凍食品
- 10. 夫の元カノに「孫の顔見たい」