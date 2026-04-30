伊藤忠食品 [東証Ｐ] が4月30日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.6％増の125億円に伸び、従来予想の114億円を上回って着地。4期連続で過去最高益を更新した。4期連続増収、7期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は5.1億円の黒字(前年同期は5.9億円の赤字)に浮上し