30日13時現在の日経平均株価は前営業日比675.07円（-1.13％）安の5万9242.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は281、値下がりは1255、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は301.7円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が92.52円、フジクラ が58.93円、豊田通商 が34.29円、コナミＧ が24.81円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤ