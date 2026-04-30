共英製鋼 [東証Ｐ] が4月30日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の162億円になったが、27年3月期は前期比13.6％減の140億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比20円減の70円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.3％減の35.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.8％→4.3％に悪化した。 株探ニュ&#