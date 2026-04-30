ドジャースの大谷翔平投手が29日（日本時間30日）、本拠でのマーリンズ戦に「1番DH」で先発出場し、2打数無安打、3四球1盗塁だった。チームは2試合続けて1点差ゲームを落とした。デーブ・ロバーツ監督は試合後、振るわない打線について言及。「どうもかみ合っていない」と嘆いた。MLB公式サイトをはじめ、米複数メディアが試合の様子を伝えている。 ■「打線全体かみ合っていない」 前日