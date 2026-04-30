NPT＝核拡散防止条約の再検討会議で29日、中国が「日本の核兵器保有を阻止すべき」と批判し、日本が反論するなどして非難の応酬となりました。中国の代表は、高市政権の幹部が去年12月、記者団に核兵器を保有すべきとの考えを示したことを念頭に「国際社会は日本に対する監視と検証を強化し、日本が核兵器を保有することを断固として阻止すべきだ」と批判しました。また、「日本は平和憲法と非核三原則の改正などを推進している」