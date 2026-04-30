アーティストグループ『Number_i』が4月29日、グループのインスタグラムを更新。3rdシングル『3XL』のカップリング曲『Supa Bro』を歌う動画を投稿しました。 【写真を見る】【 Number_i 】 「自撮りで歌ってるなんて、家宝すぎる」神宮寺勇太さんプロデュースの楽曲『Supa Bro 』の自撮り動画にファン歓喜動画には黒いカーテンを背景に、メンバー1人1人が自撮りするスタイルで、交代で歌う様子が収められています。まず、