ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが28日、スタッフによるインスタグラム（@chanmina_staff）に登場。黒髪ボブ姿の“変装ショット”が公開され、反響を呼んでいる。【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな投稿では「ロイファの皆さまへ たいへーーーーーん お待たせいたしました」と、ファンクラブ会員に向けた限定動画の公開を予告。