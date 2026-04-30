ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33、大橋ジム）と挑戦者・中谷潤人（28、M.Tジム）が30日、東京ドームでのタイトルマッチを2日後に控え、会見に臨んだ。【写真を見る】井上尚弥「2日後に勝つ、それだけ」ボクシング界”世紀の一戦”へ中谷潤人「ストーリー見せて必ず勝利」黒いスーツ姿で登場した井上は「非常に落ち着いている、2日後をゆっくり待っている状態」。相手の印象について「クレバーで真