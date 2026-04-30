西・東日本は南の地域ほど雨にきょうは本州の南を進む低気圧の影響で、関東から九州でくもりや雨になるでしょう。【写真で見る】GWの天気は？降水と雲の予想シミュレーション西日本は今夜にかけて太平洋側ほど本降りの雨の時間が長くなります。東日本も南の地域ほど雨が降りやすく、関東も夕方以降は雨の範囲が広がる見込みです。北日本は次第に雲が広がりますが、きょういっぱいは大きな天気の崩れはないでしょう。最高気温は東日