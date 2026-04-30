見知らぬ女性が住むアパートの部屋に侵入した疑いで防衛省職員の男が逮捕されました。防衛省職員の平野虎弥容疑者（27）は今月22日、横浜市金沢区で20代の女性が住むアパートの部屋に侵入した疑いがもたれています。女性は部屋にいて物音がしたため玄関を見たところ平野容疑者が立っていて、目が合うと何も言わずに逃走したと言うことです。2人に面識はなく、調べに対し平野容疑者は「衝動的に入りたいという気持ちになった」と容