BTS・Jimin（ジミン、30）のソロ曲「Filter」が、全世界のオンデマンド配信で10億再生を突破した。20年に発表したBTSの4枚目アルバム「Map of the Soul：7」に収録されたソロ曲で、6年間、順調に回数を重ねた。オンデマンド・ストリーミングは、需要に基づくオンデマンド配信で、ユーザーが音楽プラットフォーム上でほしい曲を自ら検索、選択して聴くことを指す。利用者の意思が積極的に反映された能動的な配信のため、より深い意