2児の母でフリーアナウンサーの高島彩（47）が、2日続けて同じお弁当を作ったことや、その理由を明かし、注目を集めている。【映像】高島彩の手作り弁当（複数カット）2011年10月に「ゆず」の北川悠仁と結婚し、12歳と9歳の娘を育てている高島。Instagramでは、古代エジプト展を訪れた際の次女の姿や、2人の娘に作った豪華な運動会弁当など、家族との日常について発信してきた。「結局2日続けて」同じ弁当を作った理由を明かす