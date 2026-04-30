Image: Apple 4つのアップデートが訪れる…かも？今秋登場が期待されているiPhone 18 Proシリーズ。すでにいろいろな方向からその仕様についての噂が聞こえていますが（噂まとめはこちらをどうぞ）、今回はカメラのお話。カメラ性能に期待しているなら、今年のiPhone、買いかもしれませんよ。iPhone 18 Proのカメラは可変絞りのレンズを搭載？ センサーも変更？リーカーが中国のSNS、Weiboに