ボクシングＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で、王者・井上拓真（３０＝大橋）に挑む同級４位・井岡一翔（３７＝志成）が日本男子初の世界５階級制覇を誓った。元４階級制覇王者の井岡は、昨年大みそかのバンタム級転向初戦で、マイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）に４ラウンドＫＯ勝利を収めている。３０日に都内で行われた会見で「一度バンタム級で戦っているので、その経験を生かしなが