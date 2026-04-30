いつも使っているバッグがそろそろ買い替え時かも。せっかく買い替えるなら、いろいろなシーンで使えるバッグを選びたい。そんな人におすすめしたいのが【ハニーズ】から登場した「マルチWAYバッグ」。持ち方のアレンジができるだけでなく、たっぷりの容量で使い勝手の良さそうなアイテムです。シンプルなデザインなので、ぜひ毎日コーデの相棒にして。 デイリーにもレジャーにも頼れるマルチWAYバ