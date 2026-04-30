使わなくなった子どもの制服を譲ったあと、やり取りの中で思いがけず気持ちが揺れる場面がありました。今回は、筆者がママ友とのやり取りを通して、自分の基準を見直したお話です。 制服のお下がりをママ友に 上の子が卒園したあと、保育園の制服が何着か残っていました。 まだきれいな状態で、このまましまっておくのももったいないと感じた私。ちょうど、同じ園に通うママ友の子が同じサイズだったこともあり、「よかっ