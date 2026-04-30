水戸MF安藤晃希がFC東京戦に続き、町田戦でもゴール衝撃のJデビューを果たした5日後、水戸ホーリーホックのルーキーが再び輝きを放った。水戸は4月29日に行われたJ1百年構想リーグ第13節でFC町田ゼルビアと対戦。MF安藤晃希が2試合連続の圧巻ゴールを決めてみせた。安藤は24日の第12節FC東京戦に途中出場してJリーグデビューを果たしたばかり。その試合ではピッチに立った直後に元日本代表DF室屋成と元デンマーク代表DFアレク