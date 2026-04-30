1989年1月８日から2019年4月30日まで続いた「平成」において、今ではほぼ流通しなくなった「モノ」がある。その一つが、音楽の記録メディアとして平成前期の90年代に台頭した「MD」だ。81年生まれの平成文化研究家・山下メロ氏は新刊著書「平成レトロ博覧会」（東京キララ社）で、極細の背面ラベルにタイトルなどを手書きする行為を「平成の米粒写経」と命名した。「モノ」そのものでなく、そこに付随した「行為」の記憶を懐かし