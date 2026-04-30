記事ポイントcucanがMaison terrierとの限定コラボシリーズを発売しますラグ、マット、クッション、チェアパッドの全5種類が登場します犬モチーフのお菓子をインテリアに落とし込んだ遊び心あるデザインですカーテン・ラグ専門ECサイトのcucanが、2026年春夏の新作として「メゾン・テリア コラボ シリーズ」を発売します。犬をモチーフにした手作り菓子で知られる横尾かなさんのアトリエMaison terrierと組み、家族で過ごす部屋に