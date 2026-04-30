記事ポイント鹿児島市街地の甲突川左岸緑地で「かごしまリヤカー屋台」が2026年5月に1周年を迎えます2026年4月から開催期間が毎月10日から月末最終日までに広がり、各回約20日から22日楽しめます1周年記念キャンペーンの詳細は、かごしまリヤカー屋台公式Instagramで案内されます鹿児島の食文化と夜の街歩きを楽しめる「かごしまリヤカー屋台」が、2026年5月に開始1周年を迎えます。甲突川沿いにリヤカー屋台の明かりが並び、仕事