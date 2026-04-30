４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、移住先のドバイに戻ることを明かした。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫する中、ドバイを離れて帰国したＭＡＬＩＡ．。３０日にインスタグラムで「いよいよＤｕｂａｉのお家に帰ります予想以上に長くなった日本生活お世話になった皆様に、感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。「今回の帰国は、イレギュラーにも長い滞在だったけれど新たな出会いがあり、新