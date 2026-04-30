【新華社昆明4月30日】中国雲南省普洱（ふじ）市で24日早朝、野生のアジアゾウ1頭が辺境管理支隊の臨時詰め所を通りかかった。勤務中の警務補助員らは対応マニュアルに基づき退避。ゾウは車道と歩道を隔てる柵やパイロンなどを避けながら歩き、静かに立ち去った。人的被害や施設の損傷はなかった。（記者/何春好、陳欣波）