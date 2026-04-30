東京・竹橋の東京国立近代美術館が、30日までに公式Xを更新。昨年開催した『コレクションを中心とした特集記録をひらく 記憶をつむぐ』展の記録集をPDFデータで公開した。【写真】「なんで無料なんだよ凄すぎる」展覧会の記録集を公開した東京国立近代美術館同館では、2025年7月15日〜10月26日に『コレクションを中心とした特集記録をひらく 記憶をつむぐ』展を開催。「昭和100年」「戦後80年」という節目に、美術を通して