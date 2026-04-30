お笑い芸人・永野（51）が29日深夜に放送されたテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。モノマネにオリジナリティが求められる風潮に疑問を呈した。永野は「モノマネの人ってずっと思ってるんですけど、似ているのが一番好きなんですよ。ただ似ているのが」と、笑いを取りにいったモノマネよりも似ているだけのモノマネが好きだとした。「『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』以降、角度