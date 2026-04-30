歌手の岩崎宏美（67）が、愛犬と過ごすベッドルームの様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】岩崎宏美の自宅と愛犬たちや孫の顔出しショットミニチュアダックスフントのシンバ、トイプードルのモカと暮らしている岩崎。Instagramでは「宏美ちゃんの家、ステキ〜」「みてるだけで、癒やされます」などのコメントが寄せられるリビングの大きなソファで2匹がじゃれ合う動画や、お昼寝をしている姿なども公開してきた。また、20