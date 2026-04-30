レアル・マドリードでは、ゴンサロ・ガルシアの去就が注目点の一つになりつつある。シャビ・アロンソ前監督に見出されたガルシアは、昨年夏のクラブワールドカップでは6試合に出場して4ゴールと大活躍だったが、アルバロ・アルベロア監督が指揮を執る現在のチームでは十分な出場機会を得られておらず、既に終盤に差し掛かったラ・リーガでの得点は僅か4ゴールしかない。そのため、ガルシアをめぐっては移籍の噂が絶えず、その動向